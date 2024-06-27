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Yamanaşi ve Şizuoka eyaletleri arasında yer alan, ülkenin en yüksek noktası Fuji Dağı, dağcıların uğrak rotaları arasında bulunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve 3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı, Japonya 'nın ulusal simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Japon ulusal basını, yerli ve yabancı ziyaretçilerin gün doğumunu izlemek dahil, turistik amaçlarla gece boyu yaptıkları tırmanışlar esnasında kazalar yaşanabildiğini bildiriyor.

Fuji'ye tırmanılan patikalarda yapılan aramaların sonucunda, dağın Şizuoka'ya bakan krateri yakınlarında 3 dağcının cansız bedeni bulundu.

Kyodo ajansına göre, Şizuoka Eyalet Emniyeti, dağcıların kaybolduğuna yönelik alınan ihbar sonrası arama faaliyeti başlattı.

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