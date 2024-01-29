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Mitsubishi Electric üretimi 700 kilogram ağırlığındaki iniş aracı 2,4 metre yüksekliğe ve 2,7 metre genişliğe sahip.

JAXA, SLIM aracının, Ay'a "benzeri görülmemiş derecede yüksek hassasiyette bir iniş" yapmasının beklendiğini açıklamıştı.

Japonya 20 Ocak'ta, Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a iniş yapma başarısını gösteren 5. ülke oldu.

Fonksiyonları normale dönen ve başarılı şekilde iletişim kurulan SLIM'in, Ay yüzeyinin fotoğraflanması dahil araştırma misyonunu sürdürdüğü belirtildi.

İniş sonrası güneş yönüne bakmadığı için bataryasını şarj edemeyen araçtaki yerleşik güneş panellerinin, artık güç üretmeye başladığının tahmin edildiği bildirildi.

Buna göre, 20 Ocak'ta Ay'a başarılı şekilde inişi sonrası 3 saate yakın sürede bataryası biten SLIM'le iletişimin yeniden kurulabildiği kaydedildi.

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