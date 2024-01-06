Haber: Damla Oya Erman

Bloomberg'in bildirdiğine göre, Bezos şimdi de komşu mülkleri satın almayı amaçlıyor.

Jeff Bezos, Ağustos 2023'te adadaki 68 milyon dolarlık bir malikaneyi satın aldı ve ardından birkaç ay sonra yanındaki evi 79 milyon dolara satın aldı. Şu anda, adadaki diğer ev sahipleriyle mülklerini satın alma konusunda görüşmeler devam ediyor.

Indian Creek adası, Miami'nin yakınlarında yer alan ve "Billionaire Bunker" olarak anılan küçük bir adadır. Bu adada 100'den az sakini bulunmakta ve sadece kapılı bir köprü ile ulaşmak mümkündür.

Bezos'un bu eğilimi yeni bir şey değil. Daha önce Seattle yakınlarındaki evinde aynı stratejiyi uygulamış, ek evleri personeli için kullanmıştı. Miami'de aynı şeyi yapmak istemesinin bir nedeni de olabilir.

Bezos'un sığınak stratejisi, genellikle zenginlerin özel hayatlarını koruma isteğiyle açıklanır. 2013 yılında Mark Zuckerberg, kendi evini çevreleyen dört evi gizlilik nedeniyle satın almıştı.

Miami'deki evi suya oldukça yakın olduğu için yeraltı bir sığınak planlamak mantıklı olmayabilir. Ancak Bezos'un bu stratejisi, özellikle Miami'deki mülklerini genişleterek devam ederse, komşularından daha fazla gizlilik ve güvenlik sağlamayı amaçlayabilir.