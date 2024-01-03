Haber: Mert Osman Erman

Geçen yılki Dünya Kupası finalinin ardından, Rubiales, Hermoso'yu başından tuttu ve ona dudaklarından öpücük kondurdu.

Bir hakim, şimdi Rubiales'in cinsel saldırı ve zorlama suçlarından yargılanıp yargılanmamasına karar verecek.

"Her şey adaletin elinde, söyleyebileceğim tek şey bu," dedi ve gazetecilere bilgi verdi.

Eski federasyon başkanı suçlamaları reddediyor.

İspanya'nın en golcü oyuncusu olan Hermoso, mahkemeye yaklaşık iki buçuk saat ifade verdi ve İspanyol medyasına göre öpücüğün "beklenmedik ve hiçbir zaman rızaya dayalı olmadığı" yargısını hakime bildirdi.

Tanıklığı, birkaç ay önce savcılara verdiği ve ardından İspanyol televizyonlarına sızdırılan ifadesini tekrarladığı bildirildi.

Mahkeme, cinsel saldırı ve zorlama suçlamalarını duruşmaya taşıyıp taşımayacağına karar vermek üzere, güvenlik kamerası görüntüleri dahil kanıtları incelemektedir.

Öpücük, İspanya'nın İngiltere'yi yenmesinin ardından geçen yıl 20 Ağustos'ta Sidney'deki madalya töreninde gerçekleşti. Finalden hemen sonra, Hermoso'ya atfedilen bir açıklama, öpücüğün rızaya dayalı olduğunu gösteriyordu. Ancak daha sonra, İspanyol futbol federasyonu yetkilileri tarafından açıklamaya adını koymaya zorlandığını şikayet etti.

Rubiales, Hermoso üzerindeki iddia edilen baskıdaki rolü nedeniyle olası zorlama suçlamalarıyla ilgili olarak soruşturuluyor.

Takımı Dünya Kupası zaferine taşıyan ve ardından kısa bir süre sonra kovulan koç Jorge Vilda da Albert Luque ve Rubén Rivera ile birlikte soruşturuluyor, ikisi de federasyon yetkilileri.

Hermoso, öpülmek istemediğini ve bir "saldırı kurbanı" hissettiğini söyledi. İspanya yasalarına göre, rızaya dayalı olmayan bir öpücük cinsel saldırı şeklinde kabul edilebilir.

Rubiales, öpücüğün "rızaya dayalı bir öpücük" olduğunu her zaman iddia etti, ancak olayın ardından İspanyol futbol federasyonu başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı.

Savcılar bir soruşturma başlattı ve Eylül ayında Hermoso'ya 200 metreden daha yaklaşmaması için soruşturmayı yürüten hakim Francisco de Jorge tarafından yasaklandı.

Ekim ayında İspanyol televizyonlarına sızan bir açıklamada Hermoso, "açıkça kendimi saygısız hissettim" dedi ve "bu duruma nasıl düşeceğimi beklemiyordum... bir Dünya Kupası finalinin madalya töreni senaryosunda bunu bekleyebilir miydim?" diye ekledi.

33 yaşındaki Hermoso, pazartesi günü kulüp değiştireceğini açıkladı. 2022'den beri oynadığı Meksika'nın Pachuca kulübünden ayrılıyor ve ülkenin en başarılı kadın futbol takımı olan Tigres UANL'ye geçiyor.

Bu kontroversiyel olaydaki rolü, onu futbol dünyası dışında da önemli bir kamu figürü haline getirdi.

31 Aralık'ta, ulusal yayıncı TVE'nin konuğu oldu. "Eşitlik ve dayanışma konusunda yarattığımız bu değişiklikten dolayı minnettarım" dedi ve İspanya takımını "ulaştığımız güçlenme" için tebrik etti.