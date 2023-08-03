Haber: Damla Oya Erman

Dramatik bir şekilde televizyonda yayınlanan duruşma Nisan ayında başlamış ve Haziran'da sonuçlanmıştı. Jüri, davalarında her iki tarafı da iftira suçlamasında bulunur bulunmaz bulmuştu. Depp, 10 milyon dolar maddi, 5 milyon dolar da manevi tazminat almıştı. Heard ise 2 milyon dolar maddi tazminat almış, manevi tazminat almamıştı.

Aralık ayında, Heard ve Depp'in iftira davalarını çözdüklerini açıklamıştı. Instagram'da yazdığı bir mesajda, "herhangi bir kabulde bulunmadığını" ve anlaşmanın "bir taviz eylemi olmadığını" belirtmişti.

Son zamanlarda her iki oyuncu da Avrupa'da zaman geçirmiş ve Depp İngiltere'de, Heard İspanya'nın Mallorca adasında görülmüştü.

Depp'in yakın bir kaynağına göre, "duruşmadan sonra Johnny yeni bir film projesi üzerinde çalışmaya başladı ve grubuyla turneye çıktı. Her şey gerçekten harika gidiyor."

Heard'a yakın bir kaynak da, "şu anda sadece bir anne olmaya odaklandığını ve Hollywood gürültüsünden uzaklaşıp kaybolmak istediğini" doğruladı. Heard'ün sonraki film projesi Aralık ayında çıkacak "Aquaman 2."

Depp'in müzik grubu Hollywood Vampires ile turne ve performansları sürüyor. Sonraki film projesi ise "Jeanne Du Barry" adlı filmde Kral Louis XV olarak başrolde olacak. Film 16 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde gösterime girecek.