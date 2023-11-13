İstanbul

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamada, "2006 yılından bu yana Türkiye'de at binen ve bugüne kadar katıldığı 16 bin 204 yarışın 2 bin 908'ini kazanma başarısını gösteren jokey, 2 bin 512 de ikincilik elde etti. 2009 yılında Türk atçılığının en prestijli mücadelesi olan Gazi Koşusu'nu Miramis isimli safkanla kazanan Kocakaya, birbirinden önemli birçok koşudan zaferle ayrılmasını bildi." ifadeleri kullanıldı.

Beş yıldır üst üste en çok yarış kazanan jokey olma başarısını gösteren Gökhan Kocakaya, dün İstanbul'da at bindi.

Veliefendi Hipodromu'ndaki yarış programının ardından kendisi için düzenlenen veda töreninde tecrübeli jokeyi, TJK Yönetim Kurulu, TJK Asli Üyeleri, meslektaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Veda organizasyonunda Gökhan Kocakaya, TJK Yönetim Kurulu Üyesi Selman Taşbek'in elinden bir plaket aldı.

​​​​​​​TJK Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerce ise tecrübeli jokeye günün anısına çiçek takdiminde bulundu.​​​​​​​