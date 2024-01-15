Haber: Damla Oya Erman

Şimdi ise 28 yaşında ve Amerika'nın Kalp Derneği için yaptığı 41,914 dolarlık bağışla 2023 Miss District of Columbia unvanını kazandı. Maboné, kalp sağlığını Miss America platformunda destigmatize etmek ve farkındalığı artırmak için başarıyla çalışıyor.

Maboné, 2023 Miss District of Columbia unvanını kazandıktan sonra Amerikan Kalp Derneği ile yakın bir şekilde çalışarak kalp sağlığına dair farkındalığı artırmak ve kalp acil durumları için hazırlık konusunda savunuculuk yapmaya başladı.

Kendisi altı kalp krizi atlatmış biri olarak, kalp hastalıkları konusundaki farkındalığı artırmak ve topluluklara taramalar sağlamak, okullarda otomatik eksternal defibrilatörlerin (AED'ler) kullanımı için planlar uygulamak için Amerikan Kalp Derneği ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyor.

Maboné, yaşadığı altı kalp krizine rağmen şu anda 28 yaşında ve 2023 Miss District of Columbia unvanını kazanmış durumda. Miss America yarışmasında yarışacak ve 14 Ocak'ta gerçekleşecek olan bu yarışma, 80 yıldır Miss District of Columbia'ya ulusal unvanı kazandırmamıştı.

Maboné, genç yaşta karşılaştığı kalp sorunlarına rağmen hem destigmatizasyon hem de farkındalık artırma konularında aktif bir rol oynamaktan gurur duyuyor.