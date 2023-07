Haber: Mert Osman Erman

Haziran ayında, California'daki San Gabriel Dağları'nda yürüyüş yaparken kaybolan The Room With a View yıldızının cesedi bulundu.

Sands'ın cesedinin durumu nedeniyle ölüm nedeni belirlenemedi ve adli tıp incelemesi sırasında başka faktörler keşfedilmedi.

San Bernardino İlçesi polisi, bu tür vakalarla uğraşırken bu tür bir belirlemenin "sıkça karşılaşılan" bir durum olduğunu belirtti.

Geçen ay, Mount Baldy bölgesinde bulunan insan kalıntılarının 65 yaşındaki aktöre ait olduğu doğrulandı. Aktör, Ocak ayında yaptığı bir yürüyüş sırasında kaybolmuştu.

Aktör Julian Sands'ın cesedi tespit edildikten sonra ölümü onaylandı.

Julian Sands: Öpücükle başlayan kariyeri olan özgür ruhlu aktör

Julian Sands'in kardeşi "ezici" anma törenleri hakkında konuştu

Kardeşi Nick Sands, Kuzey Yorkshire'ın Gargrave kasabasında yaşıyor ve ona yöneltilen övgülerin "ezici" olduğunu söyledi, ayrıca kardeşinin kaybını ve hayatını "eşit ölçüde yas tutacaklarını ve kutlayacaklarını" belirtti.

Sands, Oscar ödüllü A Room With A View filmindeki rolleri ve TV dramaları 24 ve Smallville ile tanınıyordu.

Diğer çalışmaları arasında 2011 yapımı The Girl with the Dragon Tattoo yer alıyordu ve bu filmde Daniel Craig ile birlikte oynadı.

O, 13 Ocak'ta kötü hava koşulları sırasında kaybolmuştu. California ölümcül fırtınaların ve buzlu koşulların yanı sıra çığ tehdidinin etkisi altında olduğundan hava ve yer aramaları engellendi.