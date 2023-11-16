Haber: Mert Osman Erman

Savcılar, Nathaniel Veltman'ın "vahşi bir mesaj göndermeyi" planladığını söyledi.

22 yaşındaki Veltman, dört birinci derece cinayet suçlaması ve bir cinayet teşebbüsü suçlaması ile karşı karşıya.

Ayrıca terörizm suçlarıyla karşı karşıya, savcılar, aileyi inançları nedeniyle hedef aldığını iddia ediyor.

Jüri şu anda karar veriyor. Sanık suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Hem savunma hem de savcılar, 6 Haziran 2021'de bir aracın akşam yürüyüş yaparken Afzaal ailesinin üç neslini ezip geçtiği sırada direksiyon başında olanın Veltman olduğuna anlaştı.

Veltman, suçlamaları reddetti ve zihinsel rahatsızlık yaşadığını iddia etti.

Salman Afzaal, 46, ve eşi Madiha Salman, 44, kızları Yumna Afzaal, 15, ve Mr Afzaal'ın annesi Talat Afzaal, 74, saldırıda hayatını kaybetti.

Ciddi şekilde yaralanan dokuz yaşındaki bir çocuk hayatta kaldı.

Bu dava, bir jürinin Kanada'da beyaz üstünlükle ilgili terörle ilgili hukuki argümanları duyduğu ilk kezdir.

Jüri, Veltman'ın cinayet suçlamalarında suçlu olup olmadığını değil, eylemlerinin terör olarak tanımlanıp tanımlanamayacağını da belirlemek zorunda kalacak.

Savcılar, cinayetlerin kasıtlı olduğunu ve politik, dini veya ideolojik bir amaç için işlendiğini, halkı veya belirli bir grubu korkutmak için yapıldığını kanıtlamaya çalışıyor.

Çarşamba günü yapılan kapanış argümanlarının ikinci ve son gününde savcılar, Veltman'ın Afzaal ailesine saldırmak için beyaz milliyetçi ideolojilere yönlendirildiğini kanıtlamaya çalıştı.

Crown avukatı Fraser Ball, jürinin suçtan önce Veltman'ın "yüksek derecede radikalize olduğunu" ve karanlık web'de "yüksek derecede ırkçı" içerikleri izlediğini öğrendiğini söyledi.

Ball, Veltman'ın saldırıdan hemen önce bilgisayarında Müslümanlara duyduğu nefreti anlatan bir belge bıraktığını ekledi.

Veltman'ın 2021'in Nisan ayından itibaren vücut zırhı satın almayı düşündüğünü ve saldırının olduğu gün evinden ayrılmadan önce bir seri katil tarafından yazılmış malzemeleri tekrar okuduğunu söyleyen Ball, Veltman'ın o gün "cinayet işlemekten daha büyük hedefleri olduğunu" savundu.

"Afzaallar sadece araçtı. Vahşi mesaj, çok daha büyük bir izleyici kitlesine yönelikti" dedi.

Salı günü jüri, saldırının gününde büyük miktarda sihirli mantar tüketmesi nedeniyle Veltman'ın "rüya gibi bir durumda" olduğunu söyleyen savunma avukatlarının kapanış argümanlarını duydu. Ayrıca, Veltman'ın depresyon, anksiyete ve kişilik bozukluğu da dahil olmak üzere zihinsel koşullara sahip olduğunu ve bunların uyuşturucu kullanımı tarafından kötüleştirildiğini iddia ettiler.

Veltman'ın avukatı Christopher Hicks, müvekkilinin o dönemki zihinsel durumunu "patlamaya giden kaçak bir yük treni" olarak tanımladı.

Müvekkilinin birinci derece cinayet yerine adam öldürme suçlu olduğunu iddia etti.