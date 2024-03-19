ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftası, yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak.

Bu sezon 15 takımla oynanan ligde play-off'lara kalan son ekip, yarın oynanacak karşılaşmalardan sonra belli olacak.

Ligde Fenerbahçe Alagöz Holding liderliğini garantileyerek play-off'a kalırken, çeyrek finale kalmayı garantileyen diğer takımlar Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, OGM Ormanspor, Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇBK Mersin ve Nesibe Aydın oldu.

Play-off'a son bilete iki aday

Play-off'a kalacak son takım, Melikgazi Kayseri Basketbol ya da BOTAŞ olacak.

İki takım yarın son hafta maçında karşı karşıya gelecek. BOTAŞ rakibinin bir galibiyet önünde bulunuyor. İki takım arasındaki ilk maçı da BOTAŞ, sahasında 83-64 kazanmıştı. Kayseri ekibinin rakibini geçmesi için sahadan 19 sayı farkla galip ayrılması gerekiyor. Bu durumda ikili averajlar eşitlenecek ve genel averajda da rakibinin önüne geçecek Melikgazi Kayseri Basketbol, adını play-off'a yazdıracak.

BOTAŞ ise maçı 18 sayı farkla kaybetse bile play-off'a kalarak Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi olacak.

Hükmen mağlubiyet küme düşmesinde etkili oldu

Süper Lig'in 28. haftasındaki İlkem Yapı Tarsusspor-Bursa Uludağ Basketbol maçında konuk ekibin hükmen mağlup ilan edilmesi, Bursa temsilcisinin lige veda etmesinde etkili oldu.

Hükmen mağlubiyet kararı öncesi sahadan 87-79'luk galibiyetle ayrılan Bursa Uludağ Basketbol, bu sonuçla ligde kalmayı garantilemiş, İlkem Yapı Tarsusspor ise küme düşen son ekip olmuştu.

Ancak Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 16 Mart'ta verdiği kararla takımın başında ilgili lig talimatında belirtilen derecede görevli antrenör bulunmadığı anlaşıldığından, Bursa Uludağ Basketbol'u hükmen 20-0 mağlup ilan etti.

Bu karardan bir gün sonra ligin 29. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 87-79 mağlup olan Bursa Uludağ Basketbol, son hafta mücadeleleri öncesi Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Çankaya Üniversitesi'nin ardından küme düşen son takım oldu.

Puan durumu ve program

Ligde son hafta maçlarının programı ve puan durumu şöyle:

Yarın:

15.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Alagöz Holding (M. Sait Zarifoğlu)

18.00 Çankaya Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

18.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)

18.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Bursa Uludağ Basketbol

18.00 Beşiktaş-Nesibe Aydın

18.00 Emlak Konut-İlkem Yapı Tarsusspor

18.00 ÇBK Mersin-Galatasaray Çağdaş Faktoring