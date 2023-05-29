İSTANBUL - İBB Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM), kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak amacıyla, gönüllü kadınlarla tiyatro aracılığı ile bir araya gelerek, 2021 yılından itibaren Kadınlarla Güçlendirme Hikâyeleri Atölyeleri düzenliyor. Amaç katılımcı kadınların yaşamlarını, yaşadıkları deneyimleri sahneye taşımak, birlikte üretmek, tiyatro aracılığı ile bir araya gelmek, birlikte değer üretmek, ortak olandan paylaşım oluşturmak ve bu paylaşımları sanatsal bir ürüne dönüştürme yoluyla bir arada güçlenerek çoğalmaktır. 2022-2023 sezonunda ikincisi düzenlenen bu atölyenin çalışmaları İBB Şehir Tiyatroları Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde gerçekleştirilmiş ve atölye sonucunda kadınların kendi hikâyelerini aktardıkları bir performans hazırlanmıştır.





Zuhal Güreli, Olivia Hyunsin Kim ve Hilal Polat’tan eğitim aldılar



İzleyeceğiniz performans için çalışmalar, 2022 Kasım ayı itibariyle başlamıştır. Katılımcılarımız, kadına yönelik şiddet alanında yapılan sanatsal çalışmalarda deneyimi olan oyuncu Zuhal Güreli ile tiyatro ve sahnede olmaya dair ön bir eğitim almışlardır. Atölye sürecinde misafir sanatçılarla bir araya gelerek, Koreli çağdaş sanatçı Olivia Hyunsin Kim ile bir günlük “birlikte hareket edebilme ve kavramlar olmadan kişinin kendisini anlatabilmesi” üzerine çalışmışlardır. Sonrasında sahne- kostüm tasarımcısı Hilal Polat ile tasarım atölyesine katılmışlar ve bu atölyede sahne kostümlerini kendileri tasarlamış ve dikmişlerdir. Atölye, İBB Şehir Tiyatroları Sanatçısı ve ÇGSM Sorumlusu Emre Koyuncuoğlu, oyuncu Zuhal Güreli, dramaturg Elif Solak Tokatlı ve tiyatro tasarımcısı Hilal Polat moderatörlüğünde ilerlemiştir. 30 Mayıs 2023 Salı günü saat 15.00’te Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde katılımcılarımızın kendi hikâyelerini anlatacakları bir performans düzenlenecektir. Gösteri katılıma açık ve ücretsizdir.

HABER: METE YILMAZ

