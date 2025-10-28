KAHRAMANMARAŞ (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı döneminin erken kapalı çarşı örneklerinden biri olan tarihi yapıyı ayağa kaldırmak için yürüttüğü çalışmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda depremde ağır hasar gören 140 dükkan aslına uygun olarak restore ediliyor. Yıl sonunda bitirilmesi hedeflenen çalışmayla Kapalı Çarşı'nın yeniden eski hareketli günlerine kavuşması öngörülüyor.

'Kapalı Çarşı, kendi kimliğine uygun şekilde vatandaşlara hizmet verecek'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine, Kapalı Çarşı'nın kentin ticari hayatı açısından önemli olduğunu söyledi.

Çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Görgel, şunları kaydetti:

'Depremlerde Kapalı Çarşı büyük hasar aldı, neredeyse tüm dükkanlar zarar gördü. Çalışmalar şu an devam ediyor. Burası, Kahramanmaraş için çok önemli bir mekan, şehrin kalbi ve kimliği olan, 600 yıllık tarihi bir çarşı. Çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak hatta daha erken bitme ihtimalinin de olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Kapalı Çarşı, kendi kimliğine uygun şekilde vatandaşlara hizmet verecek.'

Depremin ardından kenti yalnızca altyapı ve üstyapı açısından değil, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da güçlendirmeye çalıştıklarını belirten Görgel, Kahramanmaraş'ın gelecek yıllarda her alanda modernleşmiş bir şehir haline gelmesi için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

