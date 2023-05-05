KAHRAMANMARAŞ AA- Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirdiği 9 girişli Tarihi Maraş Çarşısı'nda bulunan ve büyük bölümü depremi hasarsız atlatan 495 dükkanda kepenklerini açan esnaf, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Geleneksel el sanatları atölyeleri ile yok olmaya yüz tutmuş kalaycılık, semercilik gibi mesleklerin ustalarını da barındıran Kahramanmaraş ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri konumundaki tarihi çarşıda hareketlilik gözleniyor.

Depremlerde hasar gören Demirciler Çarşısı'nda bulunan bazı dükkanlarda tadilat ve güçlendirme çalışmaları yapılırken hasarsız ya da az hasarlı iş yerlerinde ise esnaf faaliyetlerini sürdürüyor.

"İşler yavaş yavaş açıldı"

Tarihi Maraş Çarşısı'nda çeyiz ürünleri satan 73 yaşındaki Ahmet Ciğer, dükkanını yaklaşık 15 gün önce açtığını söyledi.