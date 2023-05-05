KAHRAMANMARAŞ AA- Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerde Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi de hasar gördü.

Depremde, mahallede bulunan birçok ev, iş yeri ya yıkıldı ya da hasar gördü.

Mahallede bulunan bir dükkanda 31 yıldır terzilik yapan ve geliri ile 3 çocuğunun üniversite eğitimi almasını sağlayan 55 yaşındaki Ali Körük'ün ekmek kapısı da yıkıldı. Bir süre işsiz kalan Körük, mahallede oluşturulan konteyner çarşı ile yeniden işinin başına döndü.

İş yerinin enkazından çıkardığı dikiş makinesi, makas, iğne iplikleri ve kumaşları yeni iş yerine taşıyan Körük, mahalle sakinlerine hizmet vermeye başladı.

"31 yıldır aynı dükkandaydım"

Ali Körük, AA muhabirine, ilkokulu bitirdikten sonra terzinin yanında çırak olarak işe başladığını, Osmaniye'de 10 yıl terzilik yaptıktan sonra 1992'de Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi'ne geçerek işini sürdürdüğünü anlattı.