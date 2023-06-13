KAHRAMANMARAŞ AA- Tarihi ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Andırın ilçesi, doğa ve tarihle iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim ayrı güzellik yaşatıyor.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta yer alan ve bünyesinde onlarca medeniyete ait izler barındıran ilçe, alternatif tatil rotası arayanları el değmemiş doğasıyla cezbediyor.

2000 rakımlı Tırıl Dağı'ndaki endemik tür bitkiler arasında yer alan ve koruma altındaki halk arasında "ayı gülü" olarak bilinen şakayıklar ile Geben Mahallesi Kırksu mevkisinde yetişen yabani orkideler çiçek açtı.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, ilçenin birçok endemik bitki türüne ev sahipliği yaptığını belirtti.

Doğan, ana vatanı Japonya ve Çin olan ancak Türkiye'de de yetişen şakayık bitkisini koparanlara 244 bin lira para cezası uygulandığını dile getirdi.