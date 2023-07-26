Haber: Mert Osman Erman

Kamboçya'nın Hun Sen'i, dünyanın en uzun süre görevde kalan liderlerinden biri, seçimde partisinin iktidarı pekiştirdikten günler sonra istifa edeceğini ve iktidarı oğluna devredeceğini duyurdu.

70 yaşındaki Hun Sen, 1985 yılından beri Kamboçya'yı yönetiyor ve giderek otoriterleşen yönetimiyle eleştiriliyor.

Gücünü en büyük oğlu Hun Manet'e devretmeyi ilk kez 2020 yılında açıklamıştı.

Ancak Çarşamba gününe kadar gözlemciler, bu devirin tam olarak ne zaman gerçekleşeceğinden emin değildi.

"Başbakan olarak devam etmeme karar verdiğimi duyuruyorum ve bu konuda halktan anlayış bekliyorum," dedi özel yayında.

Görevde kalmaya devam etmenin istikrarsızlığa neden olabileceğini belirtti.

Hun Manet, yakın zamana kadar Kraliyet Kamboçya Ordusu'nun komutanıydı ve yıllardır bu pozisyona hazırlanmıştı.

Bu yıl 23 Temmuz'da yapılan seçim için aktif bir rol üstlendi ve genellikle babasının yanında mitinglere liderlik etti. Babası, 16 milyonluk Güneydoğu Asya ülkesini 38 yıldır yönetiyor.

Cumartesi günkü seçim, tek güvenilir muhalefet partisinin oylamadan çıkarılması nedeniyle kesin sonuçlu olarak görülüyordu.