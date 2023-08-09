Haber: Mert Osman Erman

Lanez, 2020 yılında bir parti sonrasında çift arasındaki bir tartışma sırasında Grammy ödüllü Megan Thee Stallion'ın ayaklarına ateş açtı.

Aralık ayında üç silahla ilgili suçlamada suçlu bulundu ve o zamandan beri hapiste tutuluyor.

Müzi dünyasını ikiye bölen bu olay, Megan Thee Stallion'ın ayaklarından kurşun kırıklarını çıkartmak için ameliyat olmasına neden oldu.

Los Angeles Bölge Savcısı George Gascón, kararın ardından yaptığı açıklamada, Megan Thee Stallion'ın ününün "kadınlara yönelik şiddet konusundaki soruna önemli bir ışık tuttuğunu" belirtti. Olay, reality yıldızı Kylie Jenner'ın Hollywood malikanesinde düzenlenen bir havuz partisinin ardından ev yolculuğunda meydana geldi.

Davacılar hakime 13 yıl hapis cezası istemişti. 31 yaşındaki Lanez'in "savunmasız bir kurbanı" sessiz bir yerleşim mahallesinde vurduğu ve saldırıdan sonra onu "aşağılamak ve tekrar travmatize etmek" için bir kampanya yürüttüğü için uzun bir cezayı hak ettiğini söylediler.

Lanez, gerçek adıyla Daystar Peterson, son yedi yılda yedi ABD'de en iyi 10 albüm çıkardı.

Üç suçtan mahkum edildi: yarı otomatik ateşli silahla saldırı; bir araçta yüklü, kayıt dışı bir silah taşımak; ve ağır ihmalle silah ateşlemek. Avukatları, şartlı tahliye ve bir uyuşturucu tedavi programında zaman geçirmesi gerektiğini savundu. Lanez'in şu anda Kanada'ya sınır dışı edilip edilmeyeceği belirsiz.

Jose Baez, müvekkilinin "önemli sorunlar" nedeniyle temyize gideceğini söyledi.

Salı günü mahkeme dışında, silahla ilgili Lanez'in DNA kanıtının eksikliğini atıfta bulunarak, rapçinin silahın üzerindeki DNA'sının bulunmadığını ekledi. Bay Baez, Lanez'in adil bir yargı süreci almadığına inandığını sözlerine ekledi. 'O gece hata yaptım'

Lanez, cezanın verilmesinden önce mahkemeye bir açıklama okudu.

Duruşma sırasında ve sonrasında masumiyetini sürdürdü, ancak Salı günü, tam olarak neyin yanlış yaptığına dair "sorumluluk" kabul ettiğini söyledi. Yıldız, Press Association'ın belirttiğine göre, "Hakkımda bu canavar veya pişmanlık duymayan biri olduğuna dair yanlış bir algı var, bu sadece doğru değil" dedi.

"O gece herkes sarhoştu ... Çok olgun olmayan şeyler söyledim. Eğer olayların serisini geri çevirebilseydim ... yapardım, ama yapamam.

"Ancak beni duygusuz bir kişi olarak düşünmenin yanlış olduğunu düşünmek. Kurban benim arkadaşımdı ... [ve] hala öyle."

"O gece hata yaptım ve bunun için tam sorumluluk ve kusurluluğu alıyorum." 'Asla aynı olmayacağım'

Olay, çiftin Jenner'ın evinden iki başka kişiyle birlikte erken saatlerde 12 Temmuz 2020'de bir SUV'de ayrıldığı sırada meydana geldi.

Megan, gerçek adıyla Megan Pete, duruşmada Lanez ile önceki cinsel ilişkileri konusundaki anlaşmazlık nedeniyle tartışmaya girdiğini söyledi. Tartışma büyüdü ve çiftin birbirlerinin kariyerlerini aşağıladığı bir noktaya geldi.

Araçtan çıkarılmak istediğini talep ettiğini söylediği anda Lanez yerden ateş etmeye başladı ve ona "dans et" diye bağırdı.

Duruşma sırasında, Lanez'in avukatları Megan'ın araçta bulunan arkadaşı Kelsey Harris'in kıskançlık nedeniyle arkadaşını vurmuş olabileceğini öne sürdü. Harris bunu reddetti.

Pazartesi günü mahkemede okunan mağdur etkisi beyanında Megan, "Defans [Lanez] tarafından acımasızca vurulduğumdan beri tek bir gün bile huzur içinde olmadım.

"Yavaşça ama emin adımlarla iyileşiyorum ve geri dönüyorum, ama artık asla aynı olmayacağım."

Hip-hop yıldızları tarafını seçiyor

Pazartesi günü konuşan diğer tanıklar arasında Lanez'in babası da vardı, annesinin ölümünün onun üzerindeki etkisinden duygusal bir şekilde bahsetti ve hapishane şaplanı, Lanez'in günlük dua gruplarını yönettiğini söyledi.

Hakim, ailesi ve arkadaşlarından Lanez'i destekleyen 70'ten fazla mektup aldığını ve aralarında rapçi Iggy Azalea'nın da bulunduğunu söyledi, Azalea'nın "dönüşümsel, hayatı yok eden değil" bir ceza istediğini belirtti.

Olayın ardından hip-hop dünyasındaki diğer ünlü isimler de gerçeği kimin söylediği konusunda taraflarını seçti.

Rapper 50 Cent, Megan'ın Lanez tarafından vurulduğu iddiasını yalanladığı için Megan'a özür diledi, Drake de şarkı sözlerinde vuruşma olayına gönderme yapmış gibi göründü.

Mahkumiyetten sonra, Bölge Savcılığı ofisi kurban hizmetleri direktörü Tanishia Wright, muhabirlere şunları söyledi: "Siyah kadınlar ve kızlara yönelik şiddet, uzun süredir göz ardı edilen ve yetersiz rapor edilen ulusal bir salgındır.

"Renkli kadınların çoğu, çoğu zaman mağduriyeti bildirmek için ileri çıkmaz, çünkü inanılmayacaklarından korkarlar."