Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kapadokya'da hava koşulları uygun olduğu günlerde yaklaşık 150 sıcak hava balonu turistlere hizmet sunuyor. Bölgede turlar, yılda ortalama 220 gün düzenlenebiliyor.

Türk dizileri Ruandalı gençleri Türkçe öğrenmeye teşvik ediyor

Türk dizileri Ruandalı gençleri Türkçe öğrenmeye teşvik ediyor

Bölgedeki sıcak hava balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle gerçekleştiriliyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya 'da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin kuşbakışı izlenmesine olanak sunan tur, sabah erken saatlerde yapıldı.

Mevsimsel koşullardan dolayı bölgede özellikle sabah saatlerinde etkisini gösteren rüzgar, sıcak hava balon turu nun 11 Kasım'dan itibaren ertelenmesine neden oldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.