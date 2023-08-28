Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekiplerin narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıköy Gümrük Kapısı'na gelen yabancı uyruklu kişinin şüpheli davranışları dikkati çekti.

Bu kişinin valizleri x-ray taramasından geçirildi, taramada şüpheli yoğunluk tespit edildi. Fiziki aramaya da tabi tutulan kişinin valizinden çıkan duvar saatlerinin normal ağırlığının üzerinde olduğu anlaşıldı.

Saatlerin içerisinde şeffaf folyolara sarılmış halde 3 kilo 542 gram ağırlığında metamfetamin bulundu.

Uyuşturucuya el konuldu, olayla ilgili soruşturma Van Saray Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

AA