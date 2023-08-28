İSTANBUL AA- Libya'nın Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi'nden (TM) yapılan yazılı açıklamada, Menguş'un İsrailli Bakan ile görüşmesi hakkında milletvekillerine 28 Ağustos akşamı için olağanüstü toplantı çağrısı yapıldı.

Meclisin olağanüstü toplantısının Libya'nın açığa alınan Dışişleri Bakanı Menguş'un İsrailli Bakan ile yaptığı görüşmeyle ilgili olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu toplantı, açığa alınan Dışişleri Bakanı'nın (Menguş), Siyonist düşmanın Dışişleri Bakanı ile görüşerek Libya halkının ulusal sabitelerine karşı işlediği hukuki ve ahlaki suçu tartışmak içindir." ifadelerine yer verildi.

TM Başkan Yardımcısı'ndan kınama mesajı

TM'den yapılan diğer bir açıklamaya göre, TM Başkan Yardımcısı Misbah Duma da Menguş'un söz konusu görüşmesiyle ilgili bir kınama mesajı yayımladı.

Mesajında Duma, "Açığa alınan Dışişleri Bakanı'nın (Menguş) İtalya'da gizlice Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı ile görüşmesi büyük bir meseledir. Libya devletine ve işgal altındaki Filistin'in şehitlerine büyük bir ihanettir. Yaptığı şey, Libya yasalarına göre en ağır şekilde cezalandırılması gereken bir suç ve vatana ihanettir." ifadelerini kullandı.

Menguş, İtalya'da İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü

İsrail Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" yapıldığı belirtilmişti.

Görüşmenin "tarihi" olarak nitelendirildiği açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.

Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı." ifadeleri kullanılmıştı.

Bakan Menguş açığa alındı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile görüşmesi nedeniyle açığa almıştı.

Hükümet tarafından açıklanan kararnamede, "Menguş'un açığa alındığı ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği" ifadeleri yer almış, Menguş’tan boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini vekaleten Gençlik Bakanı Abdullah ez-Zeni’nin yürüteceği duyurulmuştu.

Libya, İsrail'i tanımıyor

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda "işgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir" notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabi.

Libya'daki 1957 yılı 62 sayılı "İsrail'i Boykot Kanunu" adıyla bilinen yasanın ilk maddesinde, "Gerçek ya da tüzel kişilerin, İsrail'deki kişi veya kurumlarla, onlara bağlı çalışanlarla herhangi bir anlaşma yapması yasaktır." ifadeleri yer alıyor.

Kanunun 7. maddesinde, buna aykırı davrananların "3 yıldan az, 10 yıldan çok olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılacağı" kaydediliyor.