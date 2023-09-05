ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Orhanlı kavşaklarında kuzey yolda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle, kuzey yol platformu (İstanbul istikameti) trafiğe kapatılacak. Trafik diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanacak.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 46-49. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) ve kontrollü devam ediyor.

Muğla-Denizli yolunun 18-20. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları mevkilerinde yolun 1-5. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapıldı. Ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Antalya-Alanya devlet yolunun 78-131. kilometreleri arasında BSK onarım işi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Gediz-Kütahya yolunun 14-17. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tokat-Çamlıbel-Sivas yolunun 37-43. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

Kürtün-Torul yolunun 16-47. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol şevi temizlik çalışması dolayısıyla yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 2-3. kilometrelerinde Küçükbostancı Köprüsü'nde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

Elazığ-Bingöl il sınırı-Bingöl yolunun 28-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.