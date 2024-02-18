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Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerinde yol yapım, Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sanat yapıları imalat çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Akçakoca-Karasu yolunun 27. kilometresinde 150 metrelik kesim, çökme nedeniyle kapatıldı. Bu sebeple ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.

Denizli-Kale-Muğla yolunun 18-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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