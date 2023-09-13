Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 156-162. kilometrelerindeki kuzey taşıma yolunda (Ankara-İstanbul istikameti) bakım onarım çalışmaları yapılacak. Çalışmalar esnasında bu yoldaki ulaşım, güney taşıma yoluna (İstanbul-Ankara istikameti) aktarılarak trafik akışı iki yönlü sağlanacak. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları kesimi 23-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa istikametinde şerit aktarımı yapılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları arasında güney yolda 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, akış İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na yönlendirilecek.

Mudurnu-Bolu yolunun 0-4. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çivril-Dinar yolunun 2-8. kilometrelerinde yol yapım, Kocaeli-Sakarya yolunda Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı'nda derz yenileme, Sivas-Zara yolunun 13-19. kilometrelerinde ise yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Elazığ-Bingöl il sınırı-Bingöl yolunun 21-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Viranşehir-Kızıltepe yolunun 48-49. kilometrelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometrelerinde çelik ağ ile şev koruması çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatılarak akış tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

AA