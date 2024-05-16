Düzenlenen Şenlikte yoğun katılım oldu.Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen firmalar misafirlere tadım yaptırdı.

İzmir Glutensiz ve Organik Yaşam Derneği Kurucu Başkanı Erkan Canoğlu; Çölyak hastalığının her geçen gün hızla arttığını ve toplumun kesinlikle bilinçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bunun için her platformda seslerini duyurmaya çalıştıklarını aktardı.Sürekli farkındalık eğitimleri ve çalışmalar yaptıklarını iletti.

Şenliğe gelen misafirlerin Glutensiz Yaşama dair merak ettikleri soruları Uzm Diyetisyenler cevapladı.

Çocuklar animasyon ekibi ile harika bir gün geçirdiler.

Her yıl farkındalığın artması için Glutensiz Yaşam Şenliklerine devam edeceklerini ilettiler.