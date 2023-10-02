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Burdur-Isparta yolunun 9-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım iki yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 7-8,5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ şeritten gidiş geliş şeklinde devam ediyor.

Ordu-Giresun yolunun 15-18. kilometrelerinde (Havaalanı-Piraziz kavşakları) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 60-63. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Dörtyol-Payas kavşaklarında, Özerli Viyadüğünde genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılmış olup, ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 92-95. kilometrelerinde (Aydın Kuzey Kavşağı-Çine-Muğla Kavşağı) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşakları arasında bazı bölümlerde bakım-onarım çalışması nedeniyle İzmir/İstanbul yönlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer iki şeritten sürdürülüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenilemesi çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde otoyol trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 Devlet yoluna yönlendirilirken, sürücüler tekrar Abant Kavşağı'ndan otoyola katılım sağlayabiliyorlar.

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