Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Esenyurt kavşaklarındaki 68 üst geçit köprüsünde 00.00-06.00 saatlerinde reklam ünitesi montaj çalışmaları yapılacak. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İzmir-Torbalı-Belevi yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun İzmir-Torbalı istikameti kapatılarak, ulaşım Torbalı-İzmir istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 7-8. kilometrelerindeki Karataş viyadüğünün Polis Akademisi Kavşağı istikametinde genleşme derzi çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Akseki-Alacabel yolunun 22-24, Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-11. ve 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale-Balıkesir yolunun 22-33. kilometrelerinde üstyapı ve sanat yapıları çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kangal-Gürün yolunun 30-35. kilometrelerinde sathi kaplama çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.