Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları Edirne istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı-Nurdağı kavşakları kesimi 17-21.kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılırken, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü yapılıyor.

Milas-Aydın yolunun 0-46.kilometrelerinde 13.00-15.00 saatlerinde 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle yol kısa aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Piraziz-Bulancak-Giresun yolunun 23. kilometresinde yapımı süren ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52.kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 1-4. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yenişehir-Bilecik yolunun 6-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.