ANKARA

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı kavşağından D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Abant kavşağından tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 92-96. kilometrelerinde (Aydın Kuzey-Çine-Muğla kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden geliş-gidiş (bant aktarma ) olarak sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Saray-Lüleburgaz kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle önce İstanbul istikameti, daha sonra Edirne istikameti, kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Ulaşım iki yönlü (gidiş-geliş) olarak devam edecek.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerinde, köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Akseki-Alacabel yolunun 22-24. kilometrelerinde yol yapım, Giresun il sınırı-Suşehri yolunun 6-8. kilometrelerinde de üstyapı çalışmaları devam ettiğinden söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Edremit-Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde deniz tarafında meydana gelen çökme nedeniyle fore kazık çalışması yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ordu-Giresun yolunun 15-18. kilometrelerinde (Havaalanı-Piraziz kavşakları) arasında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 5. kilometresindeki köprünün (Şuhut kavşağı) genleşme derzi onarımı nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Konya yönüne ulaşım, köprü yerine kavşak üzerinden devam ediyor.

Elazığ-Bingöl il sınırı-Bingöl yolunun 28-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.