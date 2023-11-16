Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları nedeniyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Mekece-Bozüyük yolunun 47-48. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bergama-Soma yolunun 3-10. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla sol şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler şehir geçişine yönlendiriliyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Gelibolu-Eceabat yolunun 47-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Viranşehir-Kızıltepe yolunun 48-49. kilometrelerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Bingöl-Karlıova yolunun 25-28, Tokat-Niksar yolunun 30-32, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu kesimlerde kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 25. kilometresindeki Eski Maçka Tüneli'nde aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.