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Besiciler, yaylada otlattıkları hayvanlarını kar ve soğuk nedeniyle tekrar ahırlara götürdü.

Hamamlı köyü ve Ağbaba Dağı ormanlık alanı, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları, karla kaplandı. Çermik Yaylası'na da lapa lapa kar yağdı.

Sarıkamış'ta da aralıklarla devam eden sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

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Kar yağışıyla 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi beyaza büründü. Hayvanlarını arazide otlatan besiciler, kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kentte etkili olan sağanak, yüksek noktalarda yerini kar yağışına bıraktı.

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