Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinin Ankara-İstanbul istikameti, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 22.00'ye kadar trafiğe kapatılacak. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabilecek.

Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı-Akmeşe kavşakları 3-5. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla Ankara-İstanbul istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Dörtyol-Payas kavşaklarında Özerli viyadüğündeki genleşme derzlerini yenileme çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 0-1. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bandından kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 2, 10, 15 ve 16. kilometrelerinde ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kütahya-Afyonkarahisar yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Giresun il sınırı-Suşehri yolunun 6-8. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Diyarbakır güneybatı çevre yolunun 10-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.