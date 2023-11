Haberler: AYPER KAYA / KÜLTÜR-SANAT

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı heyecanla beklenen yeni filmi İstanbul İçin Son Çağrı’nın özel gösterimini,New York'un ikonik salonu Paris Theatre’da (Paris Tiyatrosu) gerçekleştirdi.

Uzun yıllar sonra ikiliyi bir araya getiren, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Gönenç Uyanık yer alıyor.

Netflix Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Dean Garfield ve Netflix Türkiye, Benelüks ve CEE Bölgesi İçerik Başkan Yardımcısı Michael Azzolino’nun ev sahipliğinde gerçekleşen gösterime başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başta olmak üzere, yönetmen Gönenç Uyanık ve senarist Nuran Evren Şit de eşlik etti. Yoğun ilgi gören akşama New York sanat ve sinema camiasından da pek çok isim katıldı.



"Netflix Türkiye, Benelüks ve CEE Bölgesi İçerik Başkan Yardımcısı Michael Azzolino konuyla ilgili şunları söyledi: "İstanbul İçin Son Çağrı gibi özgün ve güçlü hikayeler, sınırları aşarak dünya çapında büyük ilgi topluyor. Türkiye'deki ekibimiz, bugüne kadar farklı türlerde birçok başarılı yapımı hayata geçirdi ve bu yapımlar küresel düzeyde büyük beğeni kazandı. İstanbul İçin Son Çağrı'nın bu başarıları tekrarlamakla kalmayıp daha da ileri taşıyacağına inanıyorum. Türkiye'deki kreatif sektörün gücünü, 190 ülkede yaşayan farklı kültürlerden üyelerimizle bir araya getirme fırsatını yakalamaktan büyük bir gurur duyuyoruz."

İstanbul'da İskandinav Rüzgârı

İskandinavya'nın en başarılı bağımsız gruplarından Jo Strømgren Kompani, büyüleyici performans serisi “Made in Oslo” ile 21-22 Kasım’da CRR’de sanatseverlerle buluşuyor!

1988 yılında kurulan Norveç merkezli Jo Strømgren Kompani, İskandinavya'nın en etkileyici bağımsız grupları arasında yer alıyor. 60'tan fazla ülkeyi kapsayan turneleri ve yılda 150'ye yakın performansıyla tanınan grup, dans ve tiyatronun karanlık, siyasi alt metinlerle harmanlandığı özgün ve fiziksel mizahıyla ünlü. Jo Strømgren Kompani, enerjik üç koreografinin bir araya geldiği "Made in Oslo" adlı programıyla 21-22 Kasım’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda İstanbullularla buluşacak. Saat 20.00’de başlayacak gösteri arasız 60 dakika sürüyor."Made in Oslo" adlı program, "Gone" (2015), "The Ring" (2014) ve "Kvart" (2007) eserlerini içeriyor. Her bir eser, çağdaş yaşamın farklı yönlerini ele alarak izleyicilere benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Hüzün ve nostaljinin ilişkisine odaklanan “Gone”, hayatın dönüm noktalarını, saldırganlık ve inkâr süreçlerini işliyor. “The Ring” 1930'ların Fransız müziği eşliğinde, dünyanın en eski sembollerinden biri olan yüzüğün hikâyesini anlatıyor. Sahne üzerinde nadiren görülen bir dans türünü keşfeden “Kvart”ta ise, dansçıların hareketlerinin kare yün bir battaniye üzerinde gerçekleştiği bir performans sergileniyor.



Pelin Karahan: Eşimle flört yaşamadan anne baba olduk



Güzel oyuncu Pelin Karahan, hafta içi her gün NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Düvenci ile sımsıcak bir sohbet gerçekleştiren Karahan, samimi açıklamalar gerçekleştirdi.

"Erkekler kuvvetli güçlü kadınları sevmiyorlar. Boyun eğilmesi erkeklerin hoşuna gidiyor. Her şeyi halleden kadını da istemiyorlar. Aslında dengeyi kurmak da gerekiyor" diyen Pelin Karahan, evlilik hikayesini de ilk kez anlattı: "1 sene sonra evlenmeyi planlıyorduk, ben hamile kalınca her şeyi hızlandırdık. Flörtü hiç yaşayamadan direkt ebeveyn olduk. Hemen arkasından ikinci çocuk da gelince, biz hep anne babaymışız gibi olduk" dedi.

Eşinin hastalığını da ilk kez anlattı...

Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'ın hastalığını da ilk kez anlattı: "Eşimin ciğerine emboli attı, 10 gün boyunca anlayamadık, mide ağrısı, kum döküyor sandık 10 günde... Keşfedildiğinde hemen ameliyata alındı, ardından ikinci kez ameliyat oldu, şimdi kan sulandırıcı kullanıyor. Hastalık bize bazı şeyler öğretti, ailenin değerini, sağlıktan önemli hiçbir şey olmadığını... Gerçekle yüzleştirdi hastalık bizi."

ALİ KOÇ ZAFERİN RENGİ FİLM SETİNİ ZİYARET ETTİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Y.Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri geçtiğimiz günlerde 16 Şubat’ta vizyona çıkacak olan Zaferin Rengi filmin Kocaeli'ndeki setini ziyaret etti.



Başkan Ali Y. Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Simla Türker Bayazıt ve Selahattin Baki ile Yönetim Kurulu ve Başkan Başdanışmanı Mümtaz Karakaya’nın, yönetmen Abdullah Oğuz ve oyuncularla bir araya geldiği ziyarette film için özel olarak dokutulan ve dönemin Fenerbahçe formasını birebir yansıtan formalar kulüp yönetimine hediye edildi.

Ziyaret sonrası; General Harington Kupası karşılaşması için tarih okuması yapılarak birebir gerçeğine uygun şekilde inşa edilen Fenerbahçe eski kulüp binası başkanlık ofisinde konuşan Ali Y. Koç: Biz bu filmin çok başarılı olacağına ve Fenerbahçe taraftarlarının da bu filme ciddi anlamda sahip çıkacağına inanıyoruz çünkü çok az camiaya nasip olur böyle bir hikâye…

KAHKAHA VADEDEN KOMEDYEN TÜRKİYE'YE GELİYOR

BKM Organizasyonu ile, Manchesterlı komedyen Brennan Reece kahkaha vadeden gösterisi ile 22 Kasım Çarşamba akşamı İstanbul Komedi Festivali kapsamında İstanbul’da seyircisiyle buluşacak!

Brennan Reece hayatının çoğunu kalabalıkları eğlendirerek geçirdi. Son zamanlarda kendisinin insanlardan biri olmadığını keşfetti. Evde kalıp banyoda Dido'yu dinlemeyi tercih ederdi. Ancak birkaç yıllık izolasyonun ardından Brennan, komik hikayeler, yürek burkan hikayeler ve olağanüstü kalabalık çalışmalarıyla dolu gösterisiyle gerçek hayattaki insanlarla yeniden bağlantı kurmaya hazır. “Bu bir karantina şovu değil. Kulağa gerçekten "tecrit" gibi geliyor değil mi? Ama değil. Söz. Bu senin, benim ve diğerlerinin hakkında bir gösteri” diyor Brennan Reece…



FAUST” Operası İhtişamı ile İlgi Gördü

Alman yazar J. W. Goethe’nin aynı adlı eserinden uyarlanan, Fransız besteci Charles-François Gounod’nun başyapıtı “Faust” operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenen “Faust” operası, görkemli rejisi ve prodüksiyonu ile sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Goethe’nin edebiyat, politika ve doğa bilimleri üzerine yazdığı tüm eserlerinin bir özeti olarak kabul edilen “Faust”un librettosu, Jules Paul Barbier ile Michel Florentin Carré tarafından kaleme alınmış.

Recep Ayyılmaz’ın sahneye koyduğu eserin orkestra şefi Zdravko Lazarov, koro şefi ise Paolo Villa. Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Gizem Betil, ışık tasarımı Yakup Çartık’a ait olan eserin dans koreografisi ise Beyhan Murphy imzalı.