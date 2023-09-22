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Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D, S.K, K.B. ve H.S. hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.﻿

Şüphelilerin ikametlerinde ve müştemilatlarında namlu kısmı kesilmiş av tüfeği, tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, çok sayıda çek, senet ve ödeme planlarını içeren belge ele geçirildi.

Tefeci lik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 19 Eylül'de Yenice'de 9 adrese düzenlenen dron destekli operasyonda Y.D, S.K, K.B, U.B, D.D, H.S. ve R.D. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde mali suçlarla mücadele kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenice Emniyet Amirliği ekipleriyle koordineli çalışma yürütüldü.

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