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Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor 'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

40. dakikada Bennaser'in ceza alanı içine havalandırdığı topa arka direkte Emre Kılınç kafa ile vurdu ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

33. dakikada Alim Öztürk'ün hatalı geri pasında ceza alanı içinde Visca, bomboş durumda topla buluştu. Ancak kaleci Okan Kocuk, Visca'nın ayağına doğru yatarak meşin yuvarlağı kornere çelip büyük tehlikeyi önledi.

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