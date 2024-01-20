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88. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Hücum yönünün sağından Eysseric'in kullandığı köşe vuruşunda altı pas üzerinde iyi yükselen Salih Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

52. dakikada soldan Figueiredo'nun ortasında altı pas üstünde Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

50. dakikada RAMS Başakşehir gole çok yaklaştı. Piatek'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında Figueiredo'nun altı pas içerisinden tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Sirigu son anda çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

44. dakikada Onur Ergün'ün pasında ceza sahasının hemen dışında topu kontrol eden Berkay Özcan'ın köşeye plase şutunda, kaleci meşin yuvarlağı direk dibinde kornere çeldi.

15. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza alanı çizgisinin üzerinde Figueiredo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.

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