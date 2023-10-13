Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

H.S.A'nın örgüte maddi destek sağlayan sözde mütevelli heyetinde olduğu öğrenildi.

Evde yapılan aramada bilgisayar, cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 6 örgütsel bilgilerin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen ekipler, kadının kaldığı eve operasyon düzenledi. Ekipler, yaptıkları aramada H.S.A'yı evin kilerindeki rafların arkasına yaptırılan gizli bölmede saklanırken yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.A'nın, Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir evde saklandığını belirledi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.