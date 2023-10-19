İSTANBUL

Karmod, Mali'de bulunan Fekola altın madeni sahası şantiye yapılarının ikinci etabının kurulumunu tamamladı.

Karmod açıklamasına göre, proje Kenieba şehrinin 40 kilometre güneyinde Senegal sınırı yakınındaki Anaconda bölgesinde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Pazarlama Müdürü Sezai Gök, yeni nesil konteyner yapılarının kullanıldığı toplam 6 blokluk şantiye projesini 35 günde tamamladıklarını vurguladı.

Gök, Fekola altın madeni sahasında bir önceki etapta kurdukları 864 yatak kapasiteli şantiye mobilizasyonunu yeni tamamlanan 2. etapla 11 bloka çıkardıklarını belirtti.

Yeni etap şantiye yapılarının Fekola sahasında yer altı cevher çıkarımı programı dahilinde hazırlandığını ifade eden Sezai Gök, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni kurulum yaptığımız binalardan ilki iki katlı ofis binası olarak kurulum yapıldı. Söz konusu ofis binası 326 metrekare büyüklükte olup yer altı cevher çıkarımı yönetim ekibince kullanılacak. Bir diğer binamız analiz laboratuvarı olarak hazırlandı ve bina 193 metrekare büyüklükte. Proje kapsamında hazırlanan diğer binalar ise 173 metrekare yer altı ekibi soyunma odaları, 166 metrekare toplantı ve eğitim salonu, 55 metrekare acil durum binası ile yine 55 metrekare dinlenme odasından oluşmaktadır."

Gök, proje kapsamında hazırlanan yapıların ön üretiminin Tuzla'da bulunan tesislerde 15 günde tamamlandığını aktararak, üretimi tamamlanan yapıların deniz yolu taşımacılığı ile Dakar limanına, oradan da projenin gerçekleştirildiği Mali'deki sahaya sevk edildiğini kaydetti.

Binaların kullanıma hazır kurulumunun 3 kişilik süpervizör ekibin öncülüğünde 35 günde tamamlandığını vurgulayan Gök, güvenli uzun ömürlü konteyner şantiye yapılarıyla Afrika lokasyonunda yeni bir projeyi daha tamamladıklarını belirtti.

Gök, "Enerji tasarrufuyla da öne çıkan şantiye yapılarımızla Nijerya, Kongo, Kenya, Gabon, Gana, Eritre, Cibuti, Senegal, Sierra Leone, Fildişi Sahili, Cezayir, Mali, Mısır, Moritanya, Somali, Etiyopya başta olmak üzere çok sayıda Afrika ülkesinde maden ve petrol sahalarında önemli projeler gerçekleştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.