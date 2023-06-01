İSTANBUL- Black Mirror, uzun zamandır merakla beklenen 6. sezonuyla geri dönüyor. Charlie Brooker’ın her bölümüyle olay yaratan karanlık ve satirik antoloji serisi, aklın sınırlarını zorlayacak yeni bölümleriyle 15 Haziran’dan itibaren tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te!

Black Mirror 6. Sezon Hakkında:

Charlie Brooker’ın uzun zamandır beklenen, her bölümüyle çığır açan, karanlık ve satirik antoloji dizisi geri dönüyor. Black Mirror'ın altıncı sezonu, tüm sezonların içinde en sürprizli, en sınıflandırılamaz ve en beklenmedik olanı.

Yaratıcı & Senarist: Charlie Brooker





Baş Yapımcılar: Charlie Brooker, Jessica Rhoades, Annabel Jones, Bisha K. Ali





Oyuncu Kadrosu: Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha'la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin, Zazie Beetz

HABER: BURHAN AKDAĞ