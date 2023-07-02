Festivale AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, köy muhtarı Rahim Korkmaz, atlı spor kulüp temsilcileri ile çevre köylerden vatandaşlar katıldı.

Benli Ahmet Köyü Derneği, Köy muhtarlığı ve Atlı spor kulüplerinin organizesiyle köyün çayırlık alanında düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Etkinlik; at yarışları, cirit gösterisi ve futbola veda edenler için düzenlenen müsabakayla devam etti. At yarışı ve cirit gösterisine katılanlarla futbola veda edenlere protokol üyelerince plaket verildi.

Kars Milletvekili Adem Çalkın, yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin geleneksel spor dallarının yaşamasında önemli rol üstlendiğini söyledi.

Kars’ın tarihi ve kültürüyle Anadolu’ya açılan bir pencere ve ata sporlarında önemli bir yeri olduğunu ifade eden Çalkın, "Özellikle Selimli hemşehrilerim bu konuda çok duyarlılar ve güzel hizmetler yapıyorlar. Biz de biliyorsunuz, birkaç yıl önce burada güzel bir cirit sahası yaptık. İnşallah kardeşlerimizin taleplerine göre Kars’taki at biniciliği, cirit sporunu daha da geliştirmek için destek olacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun ise, "Atalarımız at sırtında buraları yurt edindi, bizlere bıraktı. Şükürler olsun ki atalarımızın izinde atlı cirit ve atlı sporları yarışmalarını bu bölgede yalnızca ilçemiz yapıyor. Buradaki bütün kulüplerimizin emeği var, herkese teşekkür ediyor saygılar sunuyorum." diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival, yemek ikramından sonra halaylarla sona erdi.

AA