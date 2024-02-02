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Besiciler, dondurucu soğukta hayvanlarını belirli saatlerde de dereye götürüp su ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sabahları otların üzerindeki karı temizleyen besiciler, daha sonra beyaz örtü üzerinde hayvanlarını besliyor.

Kış aylarında ahır ve ağıllarda hayvanlarının bakımını yapan Tepecik köyündeki besiciler, zorlu mesailerine günün ilk ışıklarıyla başlıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 21 dereceye kadar düştüğü Kars 'ta, besiciler zorlu kış şartlarında hayvanlarını besliyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor.

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