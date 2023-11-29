Gecenin sunuculuğunu Özlem Uçar, üstlenirken, sanatçı Pınar Eliçe, güçlü sesiyle hem kulaklara hem de gözlere hitap etti. Davetlilere günün sevilen eserlerinden ve Azeri türkülerden eserler seslendirdi.

Pınar Eliçe Kafkas Dansı Yaptı

Yaklaşık 500 kişi Grand Ani Otel'i hınca hınç doldururken gecede, Grand Ani Otel Yönetimi sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a ait "Kars’ta Güzel "isimli şarkıyı tüm Kars sevdalılarına hediye etti. Eser TRT sanatçısı Selma Geçer tarafından seslendirildi. Kars'a ilk defa geldiğini belirten Pınar Eliçe, "İlk defa Kars'a geldim. Bu güzel şehrimizde konser vermek bu kutsal güne nasipmiş. Kars'ın dokusu, insanların sıcaklığı beni çok mutlu etti. Gördüm ki 15 yıllık aradan sonra sevenlerim beni unutmamış bundan sonra sahneye daha sık çıkıp arayı kapatacağım" diye konuştu. Konser sonrası Kars'ın tarihi yerlerini gezen Pınar Eliçe, Kars Meydanı'nda Kafkas oyun ekibiyle birlikte Kafkas dansı da yaptı. Daha sonra da Kümbet Camii eski adıyla 12 Havariler Kilisesi'nde dua etti.