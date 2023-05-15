İSTANBUL - Kartal Belediyesi Organik Çadırı’nda gerçekleşen organizasyona Kartal Belediyesi’nin Başkan Yardımcıları; İmam Aydın, Ali Apaydın, Cengiz Türkmen, Belediye Meclisi Üyeleri; Gülay Boyraz, Aysel Yücel ile kreşli miniklerin anneleri katıldı. Belediyenin 15 farklı kreşinde eğitim gören öğrencilerin annelerine yönelik olarak düzenlenen etkinlikte birbirinden farklı aktiviteler velilerle buluştu. Kreş öğretmenlerinin müzik dinletisiyle başlayan etkinlikte; bilgi yarışmaları, karaoke ve müzikli eğlenceler ile Anneler Günü büyük bir coşkuyla kutlandı. Özellikle bilgi yarışmasında verilen cevaplara göre patlatılan balonlar heyecanlı anlara sahne oldu.



Belediye yönetimi anneler gününü tebrik etti

Etkinlikte Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı İmam Aydın ve Kartal Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Gülay Boyraz birer konuşma gerçekleştirdi. İmam Aydın konuşmasında Kartal Belediyesi’nin özellikle kreşlerinde çalışan personelin tamamına yakınının kadın olmasına vurgu yaptı. Belediye olarak diğer müdürlüklerde de kadın istihdamına önem verdiklerinden bahseden Aydın, tüm annelerin Anneler Günü’nü tebrik etti. İmam Aydın’dan sonra kürsüye davet edilen Gülay Boyraz ise annelerin toplumu yetiştiren bilinçli bireyler olarak kıymetli olduklarından söz ederek, 14 Mayıs Anneler Günü’nü kutladı.

HABER: BÜLENT ÇAMCI