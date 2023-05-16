Sivas

Karşılaşma öncesi U-17 Elit A Ligi’nde şampiyon olan Sivasspor U-17 takımına kupasını Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz verdi.

9. dakikada ilk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. Eysseric'in ara pasıyla ceza alanı içi sol çaprazda defansın arkasına sarkan Fall'un vuruşunda, kaleci son anda topu ayaklarıyla kornere çeldi.

23. dakikada sağ kanatta ilerleyen Caicedo'nun pasında topla buluşan Saiz'in a ceza alanında gelişine vuruşunda, kaleci Günay Güvenç yakın direkte meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

33. dakikada ev sahibi takım baskıyı artırdı. Saiz'in ceza yayından sol çapraza gönderdiği meşin yuvarlağa Gradel'in plasesinde kalecinin parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

54. dakikada sol çaprazdan ceza yayına paralel ilerleyen Saiz'in şutunda top üstten auta gitti.

56. dakikada N'Jie'nin sağ kanattan ön direğe gönderdiği topa Caicedo'dan önce müdahale eden Donk, tehlikeyi uzaklaştırdı.

57. dakikada ceza alanı içi sağ çaprazda şık bir çalımla Kasımpaşalı iki futbolcuyu oyundan düşüren N'Jie'nin vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direkte Caicedo'nun önünden geçerek dışarıya çıktı.

60. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda top yan direkten döndü.

66. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Eysseric'in ara pasıyla sağ çaprazda altıpasın önünde topla buluşan Ouanes'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin üstünden filelere gitti: 0-1

70. dakikada ceza sahasında kaleciyi geçtikten sonra sağ çizgiye inen Caicedo'nun kaleye paralel vuruşunda top sol kanada kadar geldi. Pozisyonun devamında Kasımpaşa savunması meşin yuvarlağı taca göndererek tehlikeyi savuşturdu.

84. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in sağ kanattan arka direğe kestiği topa Fall'un gelişine volesinde meşin yuvarlak kalecinin üstünden ağlarla buluştu: 0-2

90+7. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Ceza yayının sağından şık bir çalımla içeriye giren Emre Gökay'ın vuruşunda top uzak direkte filelere gitti: 1-2

Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

"Önümüzde kritik maçlarımız var"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, üzgün olduklarını söyledi.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çalımbay, bugün bütün amaçlarının kazanmak olduğunu belirtti.

Ligde geçen hafta deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'a beklenmedik şekilde 4-1 mağlup olduklarını anımsatan Çalımbay, "Bugün ne olursa olsun maçı kazanmak için her şeyi yapacak derecede hazırlandık. Ama maçın başında istediğimiz gibi oynayamadık, en çok üzüldüğüm maçlardan bir tanesi oldu." dedi.

Girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini dile getiren Çalımbay, "Özellikle ikinci yarı çok pozisyona girdik ve onları değerlendirmemiz gerekiyordu. Maalesef değerlendiremedik, son dakikalarda attığımız bir gol var. Ama baktığınız zaman istediğimiz futbol özellikle ilk yarıda yoktu." diye konuştu.

Maçın ikinci yarısında net pozisyonlar yakaladıklarını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Yani onları değerlendirebilseydik rahatlıkla en kötü beraberlik yada galip de gelebilirdik. Keşke ilk golü biz atabilseydik olay daha farklı olurdu. Çünkü baktığınız zaman ikinci yarı Kasımpaşa'nın belki iki üç tane pozisyonu vardı. Sadece her zamanki gibi beklenmedik goller yedik. Üzgünüz tabii ki ama önümüzde kritik maçlarımız var."

"Bizim için hayati derecede önemli bir maçtı"

Çalımbay, sezon başından beri hem lig, hem Avrupa Kupası, hem de Türkiye Kupası'nda oynayan bir takım olduklarını aktararak, "Onun için de tabii ki oyuncularımızda yorgunluk, kırgınlık, her şey olabilir. Tabii bazı arkadaşlarımızda da oynatamadığımız zamanlar oluyor. Onun için yani şu maç bizim için hayati derecede önemli bir maçtı. Ama ikinci yarı kaçırdığımız golleri atamayınca maalesef bu skorla maçı bitirdik." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'un Avrupa'nın en yaşlı takımı olduğunu söyleyen Çalımbay, maç yoğunluğu ve sakatlıklar nedeniyle zorluklar yaşadıklarını belirtti.

Çalımbay, bugün ilk kez Süper Lig'de forma şansı tanıdığı genç oyuncu Emre Gökay'ı bundan sonraki maçlarda da oynatmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Taraftarların takımı yalnız bıraktığını savunan Çalımbay, Sivasspor'un bunu hak etmediğini söyledi.

AA