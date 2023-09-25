İstanbul

10. dakikada Emre Akbaba'nın ara pasına hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın altı pasın sağında kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Gianniotis topu kornere çeldi.

15. dakikada Hajradinovic'in pasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Ngoy'un vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.

19. dakikada Adana Demirspor 10 kişi kaldı. Kaleci Ertaç, ceza sahası dışında kısa vuruşunda, rakip yarı saha ortalarında topu Ben Ouannes'e kaptırdı. Bu oyuncunun şutunda ise meşin yuvarlağa ceza sahası dışında elle müdahale eden Ertaç Özbir, hakem Yasin Kol tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

25. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kırmızı kart pozisyonu sebebiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aytaç Kara'nın etkili şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45+8. dakikada Adana Demirspor, 9 kişi kaldı. Konuk ekipte Stambouli, hakem kararına tepki olarak topa vurmasının ardından, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

49. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Lacivert-beyazlılarda Neto, ceza sahası içinde Belhanda'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

51. dakikada Aytaç Kara, kullandığı penaltı vuruşunda topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 2-0.

53. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında altıpasın solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Ngoy'un şutunda, kaleci Magomedaliev'in müdahalesiyle top kornere gitti.

77. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Nani'nin ceza yayı dışı sol çaprazdan vuruşunda kaleciden seken topa Yusuf hareketlendi. Yusuf'un, Duhan Aksu'nun müdahalesiyle yerde kalmasıyla hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Kararın ardından VAR, hakem Yasin Kol'a izleme tavsiyesi verdi. Pozisyonu izleyen Kol, kararını değiştirmedi.

80. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Yusuf Erdoğan, penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA