Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özdeş, maçın genelinde oyun planlarını başarılı bir şekilde uyguladıklarını belirterek, "Burada puan kazanamamak elbette üzücü." dedi.

Kemal Özdeş, müsabakada girdikleri önemli pozisyonları değerlendiremediklerini dile getirerek, "Burada puan almak bizim için önemliydi. Çünkü deplasmanlarda bu oyunları sıkça tekrarlıyoruz. Rakip takımı kutluyorum. Takımlarımıza Avrupa kupalarında başarılar diliyorum. Maçın hakemi sonuca tesir edecek bir hata yapmadı. Bunun dışında seyirci zevki yüksek bir maçtı. Oyuncularımı kutladım. Yaptıklarımızı geliştirmemiz ve önümüze bakmamız gerektiğini söyledim. Önümüzdeki Kayserispor maçı var. Onu kazanıp, milli takım araya öyle girmek istiyoruz. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'a kaybettik. Diğer takımlara kaybetmedik. Bu tip maçlarda puan almak önemli. Bunun peşinde koşuyoruz." diye konuştu.