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Bir maçı eksik sarı-siyahlı ekip oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 5 puanla 19. sırada yer alıyor.

İstanbulspor ise ligin 9. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: Hatalardan moralimiz bozuldu, golleri aradık ancak başaramadık

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: Hatalardan moralimiz bozuldu, golleri aradık ancak başaramadık

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa , geçen hafta deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Ligde geride kalan 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 15 puanla 6. sırada girdi.

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