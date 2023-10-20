Kasko fiyatları; aracın yaşı, türü, markası, kaza durumu ya da sürücü yaşı gibi özel kriterlere göre değişir. Trafik sigortasına kıyasla pek çok avantaj sunan kasko, zorunlu tutulan bir sigorta türü değildir. Kasko sigortasından aktif şekilde yararlanan kişiler, hasar durumlarında sürecin ne şekilde işlediğini, prosedürlerin neler olduğunu bilmek durumundadır. Kasko teminatları konusunda bir anlaşma yapıldığında, sigorta şirketi gerekli bilgilendirmeyi sigortalı kişiye detaylı şekilde yapmalıdır.

Hasar sürecinin her açıdan doğru bir şekilde yönetimi, kayıpların eksiksiz şekilde telafi edilebilmesinde belirleyicidir. Genellikle bu alanda uzman olarak rol alan kişiler, sigortalı kişiyi profesyonel çerçevede aşama aşama yönlendirir. Fakat yine de olası durumlara karşı sigortalının bilinçli olması ve doğru planlama sayesinde zaman kaybetmemesi önemli olacaktır. Kasko sigortası ya da zorunlu trafik sigortası sahipleri, genellikle kazadan sonra kendilerini nasıl bir sürecin beklediğinden habersizdir.

Hasar Yönetimi Hakkında

Hasar, poliçe kapsamında güvence altına alınmış olan varlıklarda oluşan her türlü zararı ifade eder. Tabii hasara konu olan durumun ilgili poliçe içerisinde kendine yer bulması gerekir. Aksi takdirde hasarın boyutu ne olursa olsun, ortaya çıkan maddi zarar kişinin sorumluluğuna geçer. Araçta bahsedilen çerçevede bir hasar oluştuktan hemen sonra, vakit kaybetmeksizin hasar bildiriminin gerçekleştirilmesi gerekir. Hasar bildiriminin anlamda yapılması, pek çok prosedürü içinde barındıran resmi hasar sürecini başlatacaktır.

Hasar sürecinde; kazanın ihbar edilmesi, oluşan zararın teknik tespiti, aracın onarılma işlemleri ve ödemelerin gerçekleşmesi gibi farklı aşamalardan bahsetmek mümkündür. Bu kritik süreç içerisinde zararın doğru biçimde belgelenmiş olması, aracın tamir edilmesi, sürücüsüne sağlıklı şekilde teslim edilmesi temel amaçtır. Hasar yönetimi doğru şekilde yönetilemezse hem kusur oranlarının belirlenmesinde hatalar oluşur hem de kaza tespit tutanaklarına bir zaman sonra itiraz edilir. Bu da uzun sürebilecek bir hukuki süreci devreye sokabilir.

Hasar Sonrasında Neler Yapılmalıdır?

Trafikte ortaya çıkan kazalardan sonra öncelikli olarak yaşamsal kontroller kusursuz şekilde gerçekleştirilmelidir. Kazanın gerçekleştiği alanda gerekli can güvenliği önlemlerinin alınması şarttır. Yaralıların tespitinden ve eğer gerekliyse ambulansın çağrılmasından sonra kazadaki konum değiştirilmez ve fotoğraf çekimi yapılır. Olay yerinde kaza tespit tutanağının doldurulması gerekir. Bu temel prosedürlerin hemen ardından sigorta şirketinizle iletişime geçmeniz ve durumu bildirmeniz sürecin sağlığı açısından şarttır. Sigorta şirketlerinin pek çoğu 24 saat boyunca asistan hizmetlerini aktif tutar.

İhbar sırasında sürücülerin iletmeleri gereken pek çok bilgiye ihtiyaç duyulabilir. Bunlar arasında poliçe numarası, hasar saati, hasarın yer aldığı nokta, hasarın gerekçesi, hasar sonrası doldurulan tutanağın biçimi ve aracın zarar durumu ön plana çıkar. Maddi zararlarda hasar fotoğrafları, kaza tespit tutanağı, varsa alkol raporu, ruhsat fotokopisi, poliçenin fotokopisi, hasar sonrası ödemenin yapılacağı bankaya dair hesap bilgileri gereklidir.

Sürekli sakatlık ya da ölümlü hasarlarda bu temel belgelere ek olarak son kazanç belgesi, maluliyet heyet raporu/ölü raporu, veraset ilamı gibi belgeler istenebilir. Ayrıca devrilme hasarı, cam kırılma hasarı, hırsızlık hasarı ya da park esnasında hasar gibi farklı senaryolara göre istenecek evraklar farklılıklar gösterebilir.

Hasar İhbar Süreleri Ne Kadardır? Hasar Dosyası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Hasar ihbarı, sigortalı kişi için resmi bir yükümlülüktür. Söz konusu bildirimin kazadan sonra 5 iş günü içerisinde yapılması gerekir. Genellikle bu sürenin aşılması halinde teminat kapsamına alınan haklarınızdan faydalanamazsınız. İlgili durumda sigorta şirketinin benimsediği yaklaşım, sözleşme içerisinde açıkça belirtilir. Sadece hasarın bildirimini yapmak elbette yeterli görülmez. Bu aşamada, yukarıda da detaylandırdığımız üzere talep edilen her türlü bilgi ve evrakın paylaşılması gerekir.

Kaza raporu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmuşsa ve hasarın içeriği teminat kapsamıyla uyuşuyorsa, hasar dosyası kısa süre içerisinde sonuçlanır. Kaza sonrası olası uyuşmazlık durumlarında ya da kazanın daha büyük çaplı olduğu durumlarda süreç biraz daha uzun sürebilir. Bu arada hasar dosyanızın neticelenmesi için kasko sigorta primlerinin düzenli olarak yatmış olması gerekir.