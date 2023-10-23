Kastamonu PTT Başmüdür Vekili Ayten Karakoca ve kurum personeli, merkez PTT'deki 183. sıra numarasını alan 13 yaşındaki İbrahim Serkan Yaman'a kuruluş yıl dönümü için özel hazırlanan Cumhuriyet'in yüzüncü yılı anısına pul albümü takdim etti.

Karakoca, gazetecilere yaptığı açıklamada, PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Günün anısına 183. müşteri için organizasyon yapıp hediye verdiklerini anlatan Karakoca, "PTT 1840'tan bu yana olan büyük bir çınar. Vatana millete hayırlı olmasını ve bütün çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum." dedi.

İbrahim Serkan Yaman ise okul bursunu almak için PTT'ye geldiğini, şanslı müşteri olarak hediye alması nedeniyle çok mutlu olduğunu kaydetti.