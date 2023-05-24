KASTAMONU AA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Kurşunluhan'da etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Guinness Dünya Baklava Rekortmeni şef Mahmut Dolmacı ve Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Karadeniz Bölge Temsilcisi İbrahim Kesgin, Kastamonu'nun coğrafi işaretli siyez bulguru ve siyez unuyla perde pilavı, laz böreği ve cennet çamuru tatlısı yaptı.

Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Türk Mutfağı Haftası'na yakışır bir etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu tür etkinliklerin Kastamonu'nun turizm potansiyeline katkı sağlayacağını aktaran Atılkan, etkinliklerde sorumluluk üstlenen herkese teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fahrettin Şenoğlu ise Türk mutfağı içinde Kastamonu mutfağının çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekti.

Etkinlikte katılımcılar hazırlanan lezzetleri tattı.