Haber: Duha Sena Oskay

Kayıp iki yaşındaki kız çocuğu, dün ormanda iki köpek arkadaşından birini yastık olarak kullanırken bulundu.

Polise göre Thea, dün gece yarısı civarında Michigan'ın üst yarımadasındaki evinden yaklaşık üç mil uzakta ATV'deki bir vatandaş tarafından bulundu. Sağlık personeli herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını belirledi.

Kendisi Buddy isimli Rottweiler ailesinin üzerinde uyuyordu, diğer köpek ise nöbet tutuyordu. Thea'nın köpeklerle birlikte kaybolup kaybolmadığı belli değil.

Küçük çocuk kesinlikle tehlikeli bir durumdayken, polis sitenin ne kadar sağlıklı olduğunu kaydetti. Özellikle hayvanlar onun ailesinin köpekleri olduğu için .

Teğmen Mark Giannunzio dün şunları söyledi: "Köpeklerden birini yastık olarak yere yatırdı, diğer köpeği de hemen yanına yatırdı ve onu güvende tuttu." “Bu gerçekten olağanüstü bir hikaye.”

Thea'nın annesi Brooke minnettarlığını Facebook'ta paylaştı. Şöyle yazdı:

“Asla yaşamak istemediğim bir kabustu. Küçük kızımın bu gece güvenli bir şekilde evde bizimle birlikte olmasına çok sevindim. Köpekleri onu güvende tuttu. Hâlâ şoktayım.”